Японцы выпустили первые в мире Hi-Fi наушники из клёна и ореха

Новинка называется ATH-WB2022. Наушники выполнены из огненного клёна, ореха и красного дерева. Оголовье и амбушюры сделаны из алькантары — искусственной замши. Деревянный корпус позволил избавиться от акустических вибраций и звуковых искажений.

Как отмечается, древесину для наушников поставляет японский бренд гитар Fujigen.

Устройство оснащено микрофоном, поддержкой Bluetooth для сопряжения с другими гаджетами. Без подзарядки наушники могут работать до 9 часов.

Стоить новинка будет $2,7 тысяч, примерно 165 тысяч рублей. В продаже наушники появятся в начале 2023 года.