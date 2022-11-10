Японцы выпустили первые в мире Hi-Fi наушники из клёна и ореха

23:59, 10 ноября 2022
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Японцы выпустили первые в мире Hi-Fi наушники из клёна и орехаВ честь 60-летия компании
Японская компания Audio-Technica в честь 60-летия своей деятельности выпустила юбилейные Hi-Fi наушники из дерева.
Новинка называется ATH-WB2022. Наушники выполнены из огненного клёна, ореха и красного дерева. Оголовье и амбушюры сделаны из алькантары — искусственной замши. Деревянный корпус позволил избавиться от акустических вибраций и звуковых искажений.
Как отмечается, древесину для наушников поставляет японский бренд гитар Fujigen.
Устройство оснащено микрофоном, поддержкой Bluetooth для сопряжения с другими гаджетами. Без подзарядки наушники могут работать до 9 часов.
Стоить новинка будет $2,7 тысяч, примерно 165 тысяч рублей. В продаже наушники появятся в начале 2023 года.
Источник фото:Thetachys.com
Источник:Gizmochina
Автор:Андрей КадуковТеги: