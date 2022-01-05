За какое селфи в России накажут по закону

Если в селфи распространяются охраняемые законом данные, то может быть даже уголовное преследование. Если госслужащий выкладывает селфи в неподобающей обстановке, порочащие честь и достоинство и его, и службы, его могут уволить за это. Такие же наказания могут быть применены к военным, сотрудникам полиции.

«Сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — подчеркнул юрист.