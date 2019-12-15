"Железный человек" расскажет об искусственном интеллекте в новом YouTube-сериале

Так, новый сериал производства YouTube расскажет о самых свежих разработах и достижениях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и нейросетей. Также отдельный акцент будет сделан на том, как именно данные технологии смогут изменить наш мир.

Официальная премьера документального шоу состоится уже 18 декабря на YouTube. Оно будет доступно либо бесплатно с рекламными вставками, либо без каких-либо перерывов при наличии подписки YouTube Premium.