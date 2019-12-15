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Сегодня 16:10
"Железный человек" расскажет об искусственном интеллекте в новом YouTube-сериале
Доступ к документальному шоу будет бесплатным
Видеосервис YouTube официально объявил о том, что в ближайшее время на платформе станет доступен новый веб-сериал The Age of A.I., который расскажет об искусственном интеллекте. В качестве ведущего в новом проекте выступит Роберт Дауни-младший, известный большинству людей по роли Железного человека в киновселенной Marvel.
Так, новый сериал производства YouTube расскажет о самых свежих разработах и достижениях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и нейросетей. Также отдельный акцент будет сделан на том, как именно данные технологии смогут изменить наш мир.
Официальная премьера документального шоу состоится уже 18 декабря на YouTube. Оно будет доступно либо бесплатно с рекламными вставками, либо без каких-либо перерывов при наличии подписки YouTube Premium.