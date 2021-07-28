ZTE анонсировала устойчивые к поту беспроводные наушники

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Сегодня в 09:38
ZTE анонсировала устойчивые к поту беспроводные наушникиZTE Buds и ZTE LiveBuds Pro
Компания ZTE, помимо смартфона Axon 30, анонсировала сразу две модели беспроводные наушников — ZTE Buds и ZTE LiveBuds Pro.
Обе новинки получили устойчивый к поту корпус в белом и черном цвете. На этом их схожести и заканчиваются. Так, модель ZTE Buds получила вытянутый корпус, а время автономной работы достигает 4 часов в режиме разговора и 5 часов в режиме прослушивания музыки. Зарядный кейс имеет батарею на 500 мАч. Стоимость беспроводных наушников начального уровня составляет порядка 26 долларов или около 2 тыс рублей.
Что касается старшей модели, ее стоимость уже на порядок выше — около 54 долларов или примерно 4 тыс рублей. ZTE LiveBuds Pro за эти деньги предлагает гибридную систему активного шумоподавления, по три микрофона на каждый наушник, тогда как время автономной работы может достигать 24 часов (с учетом подзарядки кейсом).