ZTE анонсировала устойчивые к поту беспроводные наушники

Что касается старшей модели, ее стоимость уже на порядок выше — около 54 долларов или примерно 4 тыс рублей. ZTE LiveBuds Pro за эти деньги предлагает гибридную систему активного шумоподавления, по три микрофона на каждый наушник, тогда как время автономной работы может достигать 24 часов (с учетом подзарядки кейсом).