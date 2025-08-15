Фото, видео и аудио
Опубликовано 15 августа 2025, 18:45
1 мин.

Зумеры вернули моду на MP3-плееры: отказываются от музыкальных подписок

Популярность набрал и винил
Молодые люди поколения Z, известные как зумеры, массово отказываются от подписок на музыкальные стриминговые сервисы вроде Spotify Premium. Как ни странно, но среди молодёжи в моду снова входят «древние» MP3-плееры.
Зумеры вернули моду на MP3-плееры: отказываются от музыкальных подписок
© Andres Urena / Unsplash

Такое веяние объясняется растущей стоимостью ежемесячных платежей. К примеру, в Великобритании подписка на Spotify стоит около 145 фунтов стерлингов в год (15 570 рублей), тогда как простейшие MP3-плееры с 2000 песнями на любой вкус продаются за 20 фунтов (около 2147 рублей).

По словам обозревателей Daily Mail, среди зумеров эта тенденция перекликается с ростом популярности виниловых пластинок, продажи которых достигли 33-летнего максимума в 2023 году. Эксперты объясняют это «усталостью от стриминга», желанием иметь физическую собственность и индивидуальность.

Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#музыка
,
#MP3
,
#MP3-плеер
,
#винил