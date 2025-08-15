Зумеры вернули моду на MP3-плееры: отказываются от музыкальных подписок

Опубликовано 15 августа 2025, 18:451 мин.
Зумеры вернули моду на MP3-плееры: отказываются от музыкальных подписокПопулярность набрал и винил
Молодые люди поколения Z, известные как зумеры, массово отказываются от подписок на музыкальные стриминговые сервисы вроде Spotify Premium. Как ни странно, но среди молодёжи в моду снова входят «древние» MP3-плееры.
Такое веяние объясняется растущей стоимостью ежемесячных платежей. К примеру, в Великобритании подписка на Spotify стоит около 145 фунтов стерлингов в год (15 570 рублей), тогда как простейшие MP3-плееры с 2000 песнями на любой вкус продаются за 20 фунтов (около 2147 рублей).
По словам обозревателей Daily Mail, среди зумеров эта тенденция перекликается с ростом популярности виниловых пластинок, продажи которых достигли 33-летнего максимума в 2023 году. Эксперты объясняют это «усталостью от стриминга», желанием иметь физическую собственность и индивидуальность.