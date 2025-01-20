Звук 7.1 в наушниках: Bloody выпустила игровую гарнитуру G565

Еще одним элементом модели является скрытый микрофон с функцией шумоподавления. Микрофон улавливает голос с высокой чувствительностью и фильтрует внешние шумы до 42 дБ, обеспечивая чистоту звука в общении. Частотный диапазон микрофона — от 100 Гц до 10 кГц.

Гарнитура оснащена системой оголовья с двойным металлическим каркасом и поддержкой "Парящее крыло". Это позволяет равномерно распределять давление. Дополнительно в модели предусмотрены 3D-амбушюры с эффектом памяти.

Наушники представлены в двух цветовых вариантах: белый с черными вставками и черный с желтыми элементами. Чаши украшены ярким рисунком и RGB-подсветкой.