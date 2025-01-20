Звук 7.1 в наушниках: Bloody выпустила игровую гарнитуру G565

Опубликовано 20 января 2025, 18:101 мин.
Звук 7.1 в наушниках: Bloody выпустила игровую гарнитуру G565В двух цветах
Bloody представила в России свою новую игровую гарнитуру G565. Основной особенностью Bloody G565 является технология виртуального объемного звука 7.1. Благодаря 50-мм драйверам и лазерной обработке мембраны гарнитура воспроизводит четкий звук с глубокими басами. Динамики охватывают частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, а их чувствительность составляет 105 дБ.
© Bloody
Еще одним элементом модели является скрытый микрофон с функцией шумоподавления. Микрофон улавливает голос с высокой чувствительностью и фильтрует внешние шумы до 42 дБ, обеспечивая чистоту звука в общении. Частотный диапазон микрофона — от 100 Гц до 10 кГц.
Гарнитура оснащена системой оголовья с двойным металлическим каркасом и поддержкой "Парящее крыло". Это позволяет равномерно распределять давление. Дополнительно в модели предусмотрены 3D-амбушюры с эффектом памяти.
Наушники представлены в двух цветовых вариантах: белый с черными вставками и черный с желтыми элементами. Чаши украшены ярким рисунком и RGB-подсветкой.