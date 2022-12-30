10 ядер, 16 Гигов: Huawei начала продажи нового 14-дюймового ноутбука за 660 долларов

10 ядер, 16 Гигов: Huawei начала продажи нового 14-дюймового ноутбука за 660 долларовНе обошлось без минусов
Huawei даже под конец года продолжает радовать интересными новинками. Так, в Китае компания начала продажи новенького ноутбука — Huawei MateBook D14 SE.
Устройство получило тонкий корпус толщиной в 15,9 мм. При этом вес устройства составляет всего 1,38 кг. В основе ноутбука лежит 10-ядерный процессор Intel Core i5-1235U, который может выполнять 12 потоков одновременно и имеет базовую частоту 1,3 ГГц (максимальная — 4,4 ГГц).
Помимо этого, Huawei MateBook D14 SE оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD и частотой обновления 60 Гц. Правда, охват цветового пространства NTSC в его случае печальный — всего 45%.
MyDrivers
Ёмкость аккумулятора ноутбука составляет 56 Вт·ч. Имеется также сканер отпечатка пальцев, порты USB-C и USB-A, а также видеовыход HDMI. Стоимость устройства составляет всего 660 долларов.