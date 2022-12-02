144 Гц — прошлый век: BOE показала ноутбук с дисплеем на 600 Гц

Так, популярный производитель дисплеем показал свою свежую новую разработку — ноутбук с экраном на рекордные 600 Гц! При этом стендовый экземпляр получил дисплей диагональю 16 дюймов.

К сожалению, ни о самом устройстве, ни о характеристиках разработки BOE нет практически никакой информации. Ясно лишь, что новинка вряд ли поступит в продажу в ближайшее время — компания даже не начала оснащать ноутбуки своей прошлой разработкой — экраном на 500 Гц.

Напомним, что ближайший конкурент бренда в лице Dell смог разработать лишь 480-Гц монитор для лэптопов.