144 Гц — прошлый век: BOE показала ноутбук с дисплеем на 600 Гц

20:14, 02 декабря 2022
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144 Гц — прошлый век: BOE показала ноутбук с дисплеем на 600 ГцКак минимум звучит впечатляюще
Не так давно люди начали более-менее привыкать к ноутбукам с дисплеями, работающими на частоте 144 Гц. Но BOE это явно показалось недостаточным.
Фото: VideoCardz.com
Так, популярный производитель дисплеем показал свою свежую новую разработку — ноутбук с экраном на рекордные 600 Гц! При этом стендовый экземпляр получил дисплей диагональю 16 дюймов.
К сожалению, ни о самом устройстве, ни о характеристиках разработки BOE нет практически никакой информации. Ясно лишь, что новинка вряд ли поступит в продажу в ближайшее время — компания даже не начала оснащать ноутбуки своей прошлой разработкой — экраном на 500 Гц.
Напомним, что ближайший конкурент бренда в лице Dell смог разработать лишь 480-Гц монитор для лэптопов.