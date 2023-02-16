2.8K-дисплей с частотой 120 Гц и RTX 3050 на борту: Lenovo представила новый игровой ультрабук

В основу устройства лёг процессор Core H 13-го поколения, при этом за графические вычисления в нём отвечает видеокарта RTX 3050 с 6 ГБ памяти. Внутренний накопитель также достойный — SSD на 1 ТБ.

Размер дисплея ноутбука — 14 дюймов. Это, а также разрешение 2,8К и частота обновления 120 Гц делают девайс крайне интересным решением для любителей гейминга вне дома.