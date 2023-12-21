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Ноутбуки и планшеты
22:10, 21 декабря 2023
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2024 станет «годом наушников»: AirPods от Apple, Pro Buds от Samsung и новинка Sonos

Каждый найдет себе по вкусу

2024 год обещает волну интересных релизов в аудиосфере. Apple, если верить слухам, в качестве стратегического хода собирается заменить AirPods третьего поколения двумя передовыми моделями с доступным шумоподавлением. Тем временем Samsung готовится к выпуску нового поколения Pro Buds, чтобы противостоять инновациям Apple и укрепить свои позиции. И это не все.

Но что действительно вызывает ажиотаж любителей качественного звука? Sonos выйдет на арену беспроводных наушников с высококлассным звучанием, которое, по слухам, бросит вызов таким гигантам индустрии, как AirPods Max и QuietComfort Ultra. Своим дебютом Sonos намерена встряхнуть рынок.

Но и это еще не все: чипсет S7 Pro от компании Qualcomm должен привнести в беспроводные наушники возможности Wi-Fi, обеспечивая бесперебойное воспроизведение музыки даже за пределами зоны действия Bluetooth.

Все, что нам остается — ждать.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наушники
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#мнение
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#прогноз
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#Samsung
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#Apple
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