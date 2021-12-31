38 миллиардов рублей потратят на обеспечение госслужащих планшетами с российской ОС

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38 миллиардов рублей потратят на обеспечение госслужащих планшетами с российской ОСК разработке которой в своё время приложили выходцы из Nokia
В сети появилась информация о сумме, которую выделят на обеспечение чиновников и сотрудников государственных организаций работающими на российской ОС «Аврора» планшетами.
Всего на эти цели из федерального бюджета до 2024 года будет потрачено 38 млрд рублей. Из них 30,4 млрд уйдут на обеспечение сотрудников госорганов, муниципальной власти, а также работников бюджетных учреждений мобильными девайсами на отечественной ОС и разработанными для неё приложениями.
Отметим, что на сегодняшний день единственной мобильной системой, включённой в реестр российских программ для ЭВМ, является ОС «Аврора». В основу операционной системы легла Sailfish, разработанная компанией Jolla. Она, в свою очередь, была организована выходцами из Nokia.
Источник: CNews