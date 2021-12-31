38 миллиардов рублей потратят на обеспечение госслужащих планшетами с российской ОС

Всего на эти цели из федерального бюджета до 2024 года будет потрачено 38 млрд рублей. Из них 30,4 млрд уйдут на обеспечение сотрудников госорганов, муниципальной власти, а также работников бюджетных учреждений мобильными девайсами на отечественной ОС и разработанными для неё приложениями.

Отметим, что на сегодняшний день единственной мобильной системой, включённой в реестр российских программ для ЭВМ, является ОС «Аврора». В основу операционной системы легла Sailfish, разработанная компанией Jolla. Она, в свою очередь, была организована выходцами из Nokia.