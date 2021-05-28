Acer анонсировала свой топовый ноутбук Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE оснащен 16-дюймовым экраном, который может базироваться на одной из трех панелей: mini-LED, ЖК-панель с частотой обновления 165 Гц, а такжеIPS PolarBlack с частотой 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Работает новинка на базе топового восьмиядерного процессора Core i9-11980HK. Что касается видеокарты, модель получила GeForce RTX 3080. Время работы от одного заряда достигает 12 часов. Отметим также 64 ГБ оперативной памяти и подсистему хранения данных объемом до 4 ТБ. Минимальная стоимость Predator Triton 500 SE составляет 1750 долларов или около 129 тыс рублей.