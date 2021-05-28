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Сегодня в 10:01
Acer анонсировала свой топовый ноутбук Predator Triton 500 SE
Новинка оборудована самым мощным мобильным процессором Intel
Известная тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer анонсировала свой топовый ноутбук Predator Triton 500 SE. Новинка оборудована самым мощным мобильным процессором Intel и видеокартой GeForce RTX.
Predator Triton 500 SE оснащен 16-дюймовым экраном, который может базироваться на одной из трех панелей: mini-LED, ЖК-панель с частотой обновления 165 Гц, а такжеIPS PolarBlack с частотой 240 Гц и временем отклика 3 мс.
Работает новинка на базе топового восьмиядерного процессора Core i9-11980HK. Что касается видеокарты, модель получила GeForce RTX 3080. Время работы от одного заряда достигает 12 часов. Отметим также 64 ГБ оперативной памяти и подсистему хранения данных объемом до 4 ТБ. Минимальная стоимость Predator Triton 500 SE составляет 1750 долларов или около 129 тыс рублей.