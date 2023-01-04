Acer отказалась от процессоров и видеокарт AMD в своих новых ноутбуках

Acer отказалась от процессоров и видеокарт AMD в своих новых ноутбукахВместо них будут решения от Intel и NVIDIA
Компания Acer выпустила свежую линейку ноутбуков — Aspire 3 и Aspire 5, а также серию Swift, включающую в себя ультрапортативные 14- и 16-дюймовые модели Swift Go и Swift X.
Фото: The Verge
Ноутбуки Aspire 5 поставляются с процессорами и видеокартами Intel и NVIDIA соответственно. Топовая комплектация в этом случае имеет 10-ядерный Intel Core i7 1355U 13-го поколения и RTX 2050.
The Verge
Ноутбуки Aspire 3 поставляются с процессорами Intel Core i3, имеют дисплеи на 14, 15 и 17 дюймов, а также оснащаются технологией Acer BlueLightShield для снижения нагрузки на глаза.
The Verge
Ноутбуки Swift Go оснащены OLED-дисплеями, процессором Intel Core i7-13700H и графикой Intel Iris Xe, а ноутбуки Swift X — графическими процессорами NVIDIA RTX 4050.
The Verge
Все эти новинки будут доступны к покупке весной и летом 2023 года.