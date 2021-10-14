Acer показала созданную из кофейной гущи куртку

Так, анонсирован бизнес-ноутбук Acer TravelMate Spin P4, способный раскрываться на 360 градусов крышкой. Корпус устройства получил антимикробные свойства, которые обеспечиваются за счет ионов серебра. Аппарат оснащен 14-дюймовым Full HD дисплеем, процессором Intel Core i7 vPro, а также SSD на 1 ТБ.

Также компания показала “неубиваемый” ноутбук Acer Enduro Urban N3, планшет Acer Enduro Urban T3 Antimicrobial Tablet, клавиатуры и мыши с антимикробным покрытием.

Помимо прочего была показана новая куртка Eco-Shell, созданная для защиты от дождя и ветра. Ее особенностью стал состав, выполненный на 26% из переработанной кофейной гущи.