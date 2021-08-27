Acer показали ноутбук с настоящим 3D, не требующим специальных очков

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:31
Acer показали ноутбук с настоящим 3D, не требующим специальных очковУстройство поступит в продажу ближе к концу 2021 года
На презентации Acer был замечен рабочий прототип ноутбука из линейки ConceptD. Эта новинка умеет отображать стереоскопическое трёхмерное изображение, для просмотра которого не требуются дополнительные средства (специальные очки, например).
Самое интересное в этом ноутбуке то, что трёхмерную сцену он может строить, в том числе, и из обычного "плоского" изображения — за это отвечает нейросеть. Таким образом, даже при общении по видеочату теоретически возможно будет видеть собеседника в объёме.
Точная цена и "начинка" ноутбука пока не названы, но ожидается, что он будет работать на процессорах Intel 11-го поколения, и стоить около 300 000 рублей. Напомним, линейка ConceptD предназначена для профессионалов: дизайнеров, художников, фотографов, и т.д.