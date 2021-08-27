Acer показали ноутбук с настоящим 3D, не требующим специальных очков

Самое интересное в этом ноутбуке то, что трёхмерную сцену он может строить, в том числе, и из обычного "плоского" изображения — за это отвечает нейросеть. Таким образом, даже при общении по видеочату теоретически возможно будет видеть собеседника в объёме.