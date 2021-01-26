Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:02
Acer представила новые сверхдешёвые ноутбуки
За 22,5 и 30 тысяч рублей
Компания Acer представила сразу два сверхдешёвых ноутбука для учёбы — Chromebook 511 и Chromebook 311. И если первый будет доступен для покупки лишь в апреле, то второй можно будет купить уже в январе.
Оба девайса получили 11-дюймовый дисплей и Chrome OS в качестве операционной системы, пишет Wccftech. При этом Chromebook 511 сможет прожить от одного заряда до 20 часов, в то время 311-й чуть меньше — до 15 часов.
Acer Chromebook 511 построен на базе чипа Qualcomm Snapdragon 7c, имеет встроенный LTE-модуль. Касательно спецификаций модели Chromebook 311 информации меньше. Зато уже сейчас известно, что купить её можно будет 299 долларов или 22,5 тыс рублей. За Chromebook 511 придётся отдать немногим больше — 399 долларов или 30 тыс рублей.