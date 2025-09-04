Acer представила рекордной легкий 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16 весом менее 1 кг

Его вес в версии с IPS-дисплеем составляет всего 0,99 кг — это примерно на 200 граммов меньше, чем у рекордсмена прошлых лет LG Gram 16.

Устройство получило корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной менее 16 мм. В продажу выйдут три модификации: с IPS-экраном (WUXGA, 60 Гц), с AMOLED WUXGA и с AMOLED WQXGA+ на 120 Гц. Последняя версия поддерживает 100% охват DCI-P3 и яркость до 400 нит.