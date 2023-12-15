Acer представила свои первые ноутбуки на новейшем процессоре Intel Core Ultra 100

В новой линейке представлены две модели: Acer Swift Go 14 с процессором Intel Core Ultra 5 125H и Acer Swift Go 14 с процессором Intel Core Ultra 7 155H. Цены на новинки стартуют с $800 и $1000 соответственно.

Процессор Intel Core Ultra 5 125H имеет 14 ядер и 18 потоков, включая 4 ядра производительности, 8 эффективных ядер и 2 ядра с низким энергопотреблением. Встроенная графика содержит семь ядер Intel Xe с поддержкой частоты до 2,32 ГГц.

Процессор Intel Core Ultra 7 155H обладает 16 ядрами и 22 потоками, включая 6 ядер производительности, и интегрированной графикой Intel Arc с 8 ядрами GPU Xe.

Оба варианта поддерживают до 32 ГБ памяти LPDDR5x, до 1 ТБ накопителя PCIe Gen 4 NVMe и различные экраны, включая OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Ноутбуки также оснащены новыми портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, веб-камерой 1440p и другими современными возможностями. Acer Swift Go 14 уже доступен для заказа, предлагая различные конфигурации для потребностей разных пользователей.

Кроме того, Acer анонсировала 16-дюймовый геймерский ноутбук Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51), который поступит в продажу в марте 2024 года с начальной ценой от $1500. Новинка получит процессор Intel Core Ultra 9 185H, графику NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ ОЗУ, 2 ТБ накопителя и экран с разрешением 3200 x 2000 пикселей и частотой обновления 165 Гц.