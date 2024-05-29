Acer представила свой первый игровой ноутбук на ChromeOS, а не Windows

Начальная цена нового устройства составляет $699. Оно оснащено дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Intel Meteor Lake-U и клавиатурой с RGB-подсветкой.

Chromebook Plus 516 GE предлагает 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 350 кд/м2.

Процессор Intel Core 7 150U с графикой Iris Xe Graphics G7 сам по себе недостаточен для большинства современных AAA-игр, поэтому Acer делает ставку на потоковую передачу игр через проводное Ethernet-соединение или быстрое беспроводное подключение стандарта Wi-Fi 6E.

Вместе с этим хромбуком Google анонсировала новую игровую панель для ChromeOS, обеспечивающую быстрый доступ к игровым функциям, включая запись игрового процесса.

Chromebook Plus 516 GE может проработать до 10 часов на одном заряде аккумулятора. Он оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом до 2 ТБ.