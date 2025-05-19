Acer представила Swift Edge 14 AI — ультралегкий ноутбук с ИИ

Модель весит всего 0,99 кг и оснащена 14-дюймовым 3K OLED-экраном (2880 × 1800) с соотношением сторон 16:10, покрытием Corning Gorilla Matte Pro и сертификацией DisplayHDR True Black 600.

Ноутбук работает на базе Intel Core Ultra 9 288V с графикой Intel Arc и NPU с производительностью до 48 TOPS для ИИ-задач. Оперативная память LPDDR5X — до 32 ГБ, накопитель PCIe Gen 4 SSD — до 1 ТБ. Время автономной работы достигает 21 часа.