Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7

Acer Nitro 7 оснащается процессорами Intel Core девятого поколения, видеокартами NVIDIA, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем Full HD с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Предусмотрено два M.2 слота для SSD-накопителей PCIe Gen 3 x4 NVMe с возможностью объединения в RAID 0, до 32 ГБ DDR4 и жесткий диск объемом до 2 ТБ. Время автономной работы достигает 7 часов.

Игровые ноутбуки Acer Nitro 7 станут доступны в России с июня по цене от 69 990 рублей.