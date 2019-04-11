Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7

Сегодня компания Acer провела в Нью-Йорке ежегодную конференцию, на которой представила ряд новых продуктов. Среди них присутствует тонкий игровой ноутбук Nitro 7.
Ноутбук с металлической конструкцией имеет толщину 19,9 мм, что совсем немного для устройства такого уровня. Экран занимает 78% крышки.
Acer Nitro 7 оснащается процессорами Intel Core девятого поколения, видеокартами NVIDIA, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем Full HD с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Предусмотрено два M.2 слота для SSD-накопителей PCIe Gen 3 x4 NVMe с возможностью объединения в RAID 0, до 32 ГБ DDR4 и жесткий диск объемом до 2 ТБ. Время автономной работы достигает 7 часов.
Игровые ноутбуки Acer Nitro 7 станут доступны в России с июня по цене от 69 990 рублей.