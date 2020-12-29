Acer привезла в Россию игровой ноутбук за 219 тысяч рублей

Новинка получила IPS-экран на 17, 3 дюймов с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Ноутбук поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, предназначенную для устранения размытия и роста плавности во время игры. Интересной особенностью устройства является его клавиатура-слайдер HyperDrift, обеспечивающая дополнительную циркуляцию воздуха внутри корпуса.