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Acer привезла в Россию игровой ноутбук за 219 тысяч рублей
Acer Helios 700
Acer привезла в Россию игровой ноутбук Helios 700 с улучшающей охлаждение клавиатурой. Стоимость новинки на российском рынке составила 219 990 рублей.
Новинка получила IPS-экран на 17, 3 дюймов с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Ноутбук поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, предназначенную для устранения размытия и роста плавности во время игры. Интересной особенностью устройства является его клавиатура-слайдер HyperDrift, обеспечивающая дополнительную циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Helios 700 работает на базе процессора Intel Core i9-10980HK с 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Помимо прочего у пользователей есть возможность установить два твердотельных накопителя до 2 Тбайт.