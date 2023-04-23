Acer выпустил единственный современный игровой ноутбук с 3D без очков

Acer выпустил единственный современный игровой ноутбук с 3D без очковЦена бешеная даже по меркам моделей на RTX 4080
Acer представила свой новый игровой ноутбук — Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.
Устройство оснащено процессором Intel Core i9-13900HX 13-го поколения и видеокартой NVIDIA RTX 4080, что делает его отличным выбором для геймеров. При этом новинка также предлагает до 32 ГБ быстрой DDR5-5600 МГц оперативной памяти.
Ноутбук также имеет RGB-подсветку вентиляционных отверстий сзади, что добавляет ему дополнительную эстетическую привлекательность.
Но главная особенность девайса, помимо мощного игрового железа, это конечно же его 15-дюймовый 3D-дисплей. Благодаря комбинации технологий SpatialLabs, стереоскопического 3D-дисплея и отображения сцен в реальном времени, игроки смогут наслаждаться объёмными сценами без специальных очков.
Сообщается, что приложение TrueGame поддерживает более 70 игровых тайтлов с 3D-режимами, включая 3D+ и 3D Ultra.
Представители Acer заявили, что Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition поступит в продажу уже в июне по цене от 3499 долларов.