Acer выпустил единственный современный игровой ноутбук с 3D без очков

Устройство оснащено процессором Intel Core i9-13900HX 13-го поколения и видеокартой NVIDIA RTX 4080, что делает его отличным выбором для геймеров. При этом новинка также предлагает до 32 ГБ быстрой DDR5-5600 МГц оперативной памяти.

Ноутбук также имеет RGB-подсветку вентиляционных отверстий сзади, что добавляет ему дополнительную эстетическую привлекательность.

Но главная особенность девайса, помимо мощного игрового железа, это конечно же его 15-дюймовый 3D-дисплей. Благодаря комбинации технологий SpatialLabs, стереоскопического 3D-дисплея и отображения сцен в реальном времени, игроки смогут наслаждаться объёмными сценами без специальных очков.