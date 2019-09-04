Acer выпустил мощные ноутбуки ConceptD Pro с профессиональной графикой

На выставке IFA 2019 компания Acer представила линейку ноутбуков ConceptD Pro, ориентированных на профессионалов. Они оснащаются графикой NVIDIA Quadro и процессорами Intel Core 9-го поколения, отличаются долгим временем автономной работы.
Флагманом линейки стал 17,3-дюймовый ноутбук ConceptD 9 Pro с поворотным дисплеем. Он создан в рамках программы RTX Studio и оснащённый видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000 с видеопамятью объёмом 16 ГБ, а также оперативной памятью DDR4 объёмом 32 ГБ. ConceptD 9 Pro появится в российской рознице в ноябре 2019 года по цене 399 990 рублей.
15,6-дюймовая модель ConceptD 7 Pro получила графику NVIDIA Quadro RTX 5000 с видеопамятью объёмом 16 ГБ, а также оперативную память DDR4 объёмом 32 ГБ. ConceptD 7 Pro появится в российской рознице в ноябре 2019 года по цене 299 990 рублей.
Ноутбук ConceptD 5 Pro предлагается в вариантах с 15- и 17-дюймовым дисплеем и видеокартой NVIDIA® Quadro RTX 3000. ConceptD 5 Pro появится в ноябре по цене от 139 990 рублей, а ConceptD 5 — в октябре 2019 года по цене от 129 990 рублей.
ConceptD 3 Pro позиционируется как ноутбук для фотографов и графических дизайнеров, оснащённый видеокартой NVIDIA Quadro T1000 и дисплеем с сертификатом PANTONE-Validated. ConceptD 3 Pro появится в ноябре по цене от 119 990 рублей.