Acer выпустил мощные ноутбуки ConceptD Pro с профессиональной графикой

15,6-дюймовая модель ConceptD 7 Pro получила графику NVIDIA Quadro RTX 5000 с видеопамятью объёмом 16 ГБ, а также оперативную память DDR4 объёмом 32 ГБ. ConceptD 7 Pro появится в российской рознице в ноябре 2019 года по цене 299 990 рублей.

Ноутбук ConceptD 5 Pro предлагается в вариантах с 15- и 17-дюймовым дисплеем и видеокартой NVIDIA® Quadro RTX 3000. ConceptD 5 Pro появится в ноябре по цене от 139 990 рублей, а ConceptD 5 — в октябре 2019 года по цене от 129 990 рублей.

ConceptD 3 Pro позиционируется как ноутбук для фотографов и графических дизайнеров, оснащённый видеокартой NVIDIA Quadro T1000 и дисплеем с сертификатом PANTONE-Validated. ConceptD 3 Pro появится в ноябре по цене от 119 990 рублей.