Acer выпустила ноутбук на базе Windows 11 из экологичных материалов

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Работает он на базе процессора Intel Core i7 11-го поколения с интегрированным графическим ядром Intel Iris Xe. Размер оперативной памяти составляет 16 ГБ тогда как внутренней — 512 ГБ. Ноутбук получил модуль Wi-Fi 6, порты USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.0. Также компания представила удешевленную модификацию новинки с процессором Intel Core i5 и 8 ГБ памяти.

Что интересно, Aspire Vero на 30% выполнен из “зеленого” PCR-пластика, в то время как в колпачках клавиш имеется 50% вторичного сырья. Упаковка ноутбука и вовсе разработана на 100% из переработанных материалов. Версию на 16/512 ГБ оценили в 899 долларов, тогда как модель с Core i5 можно будет купить за 699 долларов.