Acer выпустила ударопрочные ноутбуки и планшеты

В серию Enduro также вошел ударопрочный планшет Acer Enduro T5 на 10 дюймов, способный функционировать порядка 10 часов с возможностью быстрой замены аккумулятора. Сердцем гаджета выступил процессор Intel Core m3 7-го поколения, а уровень его защищенности достигает IP65.

Помимо данного планшета в серию вошли две модели Acer Enduro T1 со степенью защиты IP54. Так, если одна имеет экран в 10 дюймов, то вторая оснащена 8-дюймовым дисплеем. Благодаря дополнительной клавиатуре, 10-дюймовый планшет можно использовать в качестве ноутбука. Устройство работает на базе Intel Celeron с 64 ГБ оперативной памяти. Отметим, что компания предусмотрела планшеты как под управлением операционной системы Android, так и Windows.