Acer выпустила ударопрочные ноутбуки и планшеты
Сообщается, что гаджеты новой линейки, за счет ударопрочных качеств, подойдут для сотрудников служб быстрого реагирования, а также для людей, чья работа проходит в полевых условиях или же на производстве.
В линейку вошел ноутбук Acer Enduro N7, созданный из ударопрочных деталей, который оснащен степенью защиты IP65, что позволит устройству работать даже после падения на твердые покрытия. Кроме того, ноутбук защищен от попадания пыли и влаги. Аппарат получил 14-дюймовый FHD-дисплей, яркость которого достигает 700 нит, а также два аккумулятора. Так, первый представляет из себя батарею, с возможностью горячей замены, способную работать порядка 10 часов, тогда как второй аккумулятор компания разместила для подстраховки. Работает данная модель на базе процессора IntelCore i5 8-го поколения.
Также компания представила Acer Enduro N3, который обеспечивает не только прочность, но и портативность. Ноутбук оснащен тонким корпусом в 24,85 мм, а его вес составляет меньше 2 кг. Модель получила защищенность уровня IP53, включая усиленные углы, защищающие от падений, водонепроницаемый вентилятор Aquafan, а также стекло Corning Gorilla, защищающее от попадания воды. Acer Enduro N3 построен на базе Intel Core i7 10-го поколения с 32 ГБ оперативной памяти. Кроме того, предусмотрен также дополнительный дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce MX230 и жесткий диск SSD PCle Gen3 NVMe на 512 ГБ. Данная модель обеспечивает работу на протяжении 13 часов.
В серию Enduro также вошел ударопрочный планшет Acer Enduro T5 на 10 дюймов, способный функционировать порядка 10 часов с возможностью быстрой замены аккумулятора. Сердцем гаджета выступил процессор Intel Core m3 7-го поколения, а уровень его защищенности достигает IP65.
Помимо данного планшета в серию вошли две модели Acer Enduro T1 со степенью защиты IP54. Так, если одна имеет экран в 10 дюймов, то вторая оснащена 8-дюймовым дисплеем. Благодаря дополнительной клавиатуре, 10-дюймовый планшет можно использовать в качестве ноутбука. Устройство работает на базе Intel Celeron с 64 ГБ оперативной памяти. Отметим, что компания предусмотрела планшеты как под управлением операционной системы Android, так и Windows.