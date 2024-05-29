ADATA выпустит сверхмощный суперноутбук с 96 ГБ оперативки и 24 ТБ внутреннего накопителя

Опубликовано 29 мая 2024, 07:24
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ADATA выпустит сверхмощный суперноутбук с 96 ГБ оперативки и 24 ТБ внутреннего накопителяНас ждет очень интересный ИИ-девайс
Компания ADATA анонсировала выпуск ноутбука XENIA 15G.
В топовой конфигурации нас ждет 96 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти DDR5 и три накопителя по 8 ТБ каждый, что в сумме дает 24 ТБ внутреннего хранилища. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-14700HX 14-го поколения.
XENIA 15G предназначен для работы с искусственным интеллектом, большими языковыми моделями и генеративным ИИ. Официальная презентация ноутбука состоится на выставке Computex 2024 этим летом.
Информация о стоимости пока не раскрывается, но учитывая спецификации, можно предположить, что цена будет выше нескольких тысяч долларов.
Кроме того, ADATA планирует показать портативную игровую консоль под брендом XPG и ОЗУ DDR5-8000 на том же мероприятии.