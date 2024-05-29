ADATA выпустит сверхмощный суперноутбук с 96 ГБ оперативки и 24 ТБ внутреннего накопителя

В топовой конфигурации нас ждет 96 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти DDR5 и три накопителя по 8 ТБ каждый, что в сумме дает 24 ТБ внутреннего хранилища. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-14700HX 14-го поколения.

XENIA 15G предназначен для работы с искусственным интеллектом, большими языковыми моделями и генеративным ИИ. Официальная презентация ноутбука состоится на выставке Computex 2024 этим летом.

Информация о стоимости пока не раскрывается, но учитывая спецификации, можно предположить, что цена будет выше нескольких тысяч долларов.

Кроме того, ADATA планирует показать портативную игровую консоль под брендом XPG и ОЗУ DDR5-8000 на том же мероприятии.