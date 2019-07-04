Аккумуляторы Apple MacBook Pro последних лет взрывоопасны. Есть пострадавший

“Вечером в понедельник, когда мы лежали в постели, батарея моего MacBook Pro взорвалась и небольшой огонь наполнил мой дом дымом. Вы можете представить, как быстро я выпрыгнул из кровати”, — рассказал Ганье в своем посте на Facebook. Что самое интересное, по словам парня, в момент взрыва его ноутбук находился в состоянии покоя: он не использовался и не был подключен к розетке.