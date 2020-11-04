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Alcatel выпустила планшет с Android 10 и LTE дешевле 5 тысяч рублей
Отличный вариант, скажем, для ребенка или пожилого родителя
В сети появилась информация о свежем релизе Alcatel - компания выпустила новый планшет с Android 10 и LTE. Но самое интересное в новинке, это ее цена - за устройство попросят менее 5 тыс рублей.
Планшет получил название Alcatel Joy Tab 2 и на данный момент его дистрибуцией занимается американский оператор мобильной связи T-Mobile, сообщает Gizmochina. В основу девайса лег неизвестный процессор от MediaTek, при этом также устройство имеет 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей. Оперативной памяти в планшете 3 ГБ, а постоянной - 32 ГБ. Емкость аккумулятора Alcatel Joy Tab 2 составляет 4,080 мАч.
Отметим, что в планшет можно установить одну карту Micro SIM для использования устройства в мобильных сетях 4G. Цена девайса составляет 60 долларов или 4,733 рубля.