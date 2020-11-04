Alcatel выпустила планшет с Android 10 и LTE дешевле 5 тысяч рублей

Планшет получил название Alcatel Joy Tab 2 и на данный момент его дистрибуцией занимается американский оператор мобильной связи T-Mobile, сообщает Gizmochina. В основу девайса лег неизвестный процессор от MediaTek, при этом также устройство имеет 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей. Оперативной памяти в планшете 3 ГБ, а постоянной - 32 ГБ. Емкость аккумулятора Alcatel Joy Tab 2 составляет 4,080 мАч.