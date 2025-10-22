AliExpress назвал самые популярные модели электронных книг у россиян

Покупатели чаще отдают предпочтение устройствам с цветными E-Ink экранами от 7 до 10 дюймов, работающим на ОС Android. Востребованы ридеры с поддержкой стилуса, памятью от 32 до 64 ГБ и возможностью установки приложений. Ключевыми критериями выбора стали открытая операционная система, функция создания заметок и высокое качество экрана.

Likebook Meebook M6 возглавил список. Эта компактная модель с 6-дюймовым экраном E-Ink Carta HD работает на Android, имеет 32 ГБ памяти и поддерживает карты microSD.