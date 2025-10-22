AliExpress назвал самые популярные модели электронных книг у россиян

AliExpress назвал самые популярные модели электронных книг у россиянCпрос на них вырос на 48% за 2025 год
Покупатели чаще отдают предпочтение устройствам с цветными E-Ink экранами от 7 до 10 дюймов, работающим на ОС Android. Востребованы ридеры с поддержкой стилуса, памятью от 32 до 64 ГБ и возможностью установки приложений. Ключевыми критериями выбора стали открытая операционная система, функция создания заметок и высокое качество экрана.
Likebook Meebook M6 возглавил список. Эта компактная модель с 6-дюймовым экраном E-Ink Carta HD работает на Android, имеет 32 ГБ памяти и поддерживает карты microSD.
На второй позиции расположился Likebook Meebook M7. Он оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, регулируемой подсветкой и работает на Android 11. Устройство обладает 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Третье место заняла модель MOMOMO с 8-дюймовым цветным сенсорным HD-экраном. Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, поддерживает воспроизведение музыки и видео, а также оснащено камерой.
BIGME B751C 7 — это книга с 7-дюймовым цветным экраном. Она работает на Android 11, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство поддерживает стилус для рукописных заметок.
KOBO Forma 8 обладает 8-дюймовым экраном с технологией Comfort Light Pro и защитой от воды. Объем ее встроенной памяти составляет 8 ГБ.
Модель BIGME Hibreak Pro выделяется 6,13-дюймовым экраном и работает на Android 14. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и поддерживает сети 4G/5G.
Likebook Meebook M8 оснащен большим 7,8-дюймовым экраном и операционной системой Android 14. Его объем встроенной памяти составляет 64 ГБ.
Kindle Paperwhite 6th — это ридер с 6-дюймовым экраном и 2 ГБ памяти. Устройство работает до 8 недель без подзарядки.
KOBO Aura One имеет 7,8-дюймовый экран E-Ink Carta HD, защиту от воды и 8 ГБ памяти. Батареи хватает на месяц автономной работы.
Замыкает рейтинг BIGME inkNote с 10,3-дюймовым цветным экраном Kaleido 3. Модель работает на Android, имеет 64 ГБ памяти и весит 420 граммов.