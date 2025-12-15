AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

HONOR, Lenovo и FIREBAT

Аналитики AliExpress в странах СНГ представили рейтинг самых покупаемых ноутбуков стоимостью до 50 000 рублей. Список составлен на основе данных о количестве проданных устройств за одиннадцать месяцев 2025 года. В число лидеров вошли модели брендов HONOR, Lenovo, FIREBAT и Xiaomi.