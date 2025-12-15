Ноутбуки и планшеты
AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

HONOR, Lenovo и FIREBAT
Аналитики AliExpress в странах СНГ представили рейтинг самых покупаемых ноутбуков стоимостью до 50 000 рублей. Список составлен на основе данных о количестве проданных устройств за одиннадцать месяцев 2025 года. В число лидеров вошли модели брендов HONOR, Lenovo, FIREBAT и Xiaomi.
AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году
© HONOR

Первое место в рейтинге занял ноутбук Honor MagicBook X16 2024. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 7640HS или Intel Core i5−12450H, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD на 512 ГБ. Устройство имеет 16-дюймовый IPS-экран и работает на Windows 11.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© Honor

Вторую позицию занимает Xiaomi Redmi Book 16 2024. Он построен на процессоре Intel Core i5−12450H, имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Объем SSD составляет 512 ГБ. Ноутбук может интегрироваться с другими устройствами Xiaomi на HyperOS.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© Xiaomi

Далее следует модель FIREBAT U6B. Она оснащена процессором AMD Ryzen 7−8745HS, видеокартой AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Экран имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© FIREBAT

Еще одна модель бренда — FIREBAT T5A. Этот ноутбук оснащен видеокартой GeForce RTX 3050, процессором Ryzen 7−7435HS и экраном Full HD с частотой 144 Гц. Объем оперативной памяти — 16 ГБ с возможностью увеличения, автономная работа составляет около пяти часов.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© FIREBAT

Ноутбук Honor MagicBook X14 2025 получил 14-дюймовый экран и процессор Intel Core i5−13420H. Он также располагает 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Вес устройства составляет 1,43 кг. Аккумулятор рассчитан на 60 Вт·ч.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© Honor

Модель AKPAD 15,6 работает на Intel Celeron N5095, имеет 16 ГБ оперативной памяти и суммарный объём SSD до 1 ТБ. Экран Full HD с частотой 60 Гц, автономность — около 3,5 часа.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© AKPAD

Ноутбук CHUWI GemiBook Plus оснащён процессорами Intel N100 или N150 и 16 ГБ LPDDR5. Экран диагональю 15,6 дюйма выполнен по технологии IPS, ёмкость аккумулятора обеспечивает до шести часов работы. Устройство работает под управлением Windows 11 Home.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© CHUWI

Устройство Lenovo XIAOXIN 14 построено на процессоре AMD Ryzen 7 8745H с видеокартой AMD Radeon 780M. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, накопителя — 512 ГБ. Аккумулятор обеспечивает до 8,5 часов автономной работы.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© Lenovo

Компактная модель CHUWI MiniBook X весит всего 920 граммов. Она имеет сенсорный экран, процессор Intel N100/N150, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© CHUWI

Замыкает рейтинг Lenovo IdeaPad 15s. Он работает на процессоре AMD Ryzen 5 7430U архитектурой Zen 3 и графическим ядром Vega 7. Модель оснащена 15,6-дюймовым экраном и аккумулятором, который обеспечивает до 13 часов автономной работы.

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

© Lenovo

