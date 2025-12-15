AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 году

AliExpress назвал самые продаваемые ноутбуки до 50 тысяч рублей в 2025 годуHONOR, Lenovo и FIREBAT
Первое место в рейтинге занял ноутбук Honor MagicBook X16 2024. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 7640HS или Intel Core i5−12450H, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD на 512 ГБ. Устройство имеет 16-дюймовый IPS-экран и работает на Windows 11.
Вторую позицию занимает Xiaomi Redmi Book 16 2024. Он построен на процессоре Intel Core i5−12450H, имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Объем SSD составляет 512 ГБ. Ноутбук может интегрироваться с другими устройствами Xiaomi на HyperOS.
Далее следует модель FIREBAT U6B. Она оснащена процессором AMD Ryzen 7−8745HS, видеокартой AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Экран имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей.
Еще одна модель бренда — FIREBAT T5A. Этот ноутбук оснащен видеокартой GeForce RTX 3050, процессором Ryzen 7−7435HS и экраном Full HD с частотой 144 Гц. Объем оперативной памяти — 16 ГБ с возможностью увеличения, автономная работа составляет около пяти часов.
Ноутбук Honor MagicBook X14 2025 получил 14-дюймовый экран и процессор Intel Core i5−13420H. Он также располагает 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Вес устройства составляет 1,43 кг. Аккумулятор рассчитан на 60 Вт·ч.
Модель AKPAD 15,6 работает на Intel Celeron N5095, имеет 16 ГБ оперативной памяти и суммарный объём SSD до 1 ТБ. Экран Full HD с частотой 60 Гц, автономность — около 3,5 часа.
Ноутбук CHUWI GemiBook Plus оснащён процессорами Intel N100 или N150 и 16 ГБ LPDDR5. Экран диагональю 15,6 дюйма выполнен по технологии IPS, ёмкость аккумулятора обеспечивает до шести часов работы. Устройство работает под управлением Windows 11 Home.
Устройство Lenovo XIAOXIN 14 построено на процессоре AMD Ryzen 7 8745H с видеокартой AMD Radeon 780M. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, накопителя — 512 ГБ. Аккумулятор обеспечивает до 8,5 часов автономной работы.
Компактная модель CHUWI MiniBook X весит всего 920 граммов. Она имеет сенсорный экран, процессор Intel N100/N150, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
Замыкает рейтинг Lenovo IdeaPad 15s. Он работает на процессоре AMD Ryzen 5 7430U архитектурой Zen 3 и графическим ядром Vega 7. Модель оснащена 15,6-дюймовым экраном и аккумулятором, который обеспечивает до 13 часов автономной работы.