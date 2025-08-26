Aliexpress назвал топ-10 самых популярных ноутбуков в России до 50 тысяч рублей

Aliexpress назвал топ-10 самых популярных ноутбуков в России до 50 тысяч рублейЗа первую половину 2025 года
Лидером стал Xiaomi Redmi Book 16. Ноутбук 2024 года выпуска работает на процессоре Intel Core i5−12450H с восемью ядрами, оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2560×1600 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а SSD рассчитан на 512 ГБ. Устройство весит 1,68 кг, а аккумулятор 72 Втч обеспечивает до 16 часов автономной работы.
На втором месте — HONOR MagicBook X16. У него корпус из магниево-алюминиевого сплава, 16-дюймовый дисплей, процессор AMD Ryzen 7 8845HS и 16 ГБ оперативной памяти. SSD-накопитель рассчитан на 1 ТБ. Ноутбук весит 1,75 кг и работает до 11 часов без подзарядки. Дополнительно предусмотрен сканер отпечатков пальцев.
Третью строчку занял HONOR MagicBook X16 Pro. Модель получила 12-ядерный процессор Intel Core i5−13500H, SSD на 512 ГБ и аккумулятор емкостью 60 Втч, которого хватает примерно на 11 часов работы. Вес устройства около 1,84 кг, корпус металлический.
На четвертой позиции находится AKPAD 15.6. Это бюджетная модель с процессором Intel Celeron N5095, 15,6-дюймовым экраном и аккумулятором, обеспечивающим от 3 до 5 часов автономной работы.
Следом идет Xiaomi Redmi Book 14. Устройство оснащено 10-ядерным процессором Intel Core i5−13500H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Аккумулятор на 56 Втч рассчитан на 10 часов работы, вес ноутбука небольшой благодаря тонкому металлическому корпусу.
На шестом месте — Chuwi HeroBook Pro. У него 14,1-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием, процессор Intel Celeron N4020, 8 ГБ памяти и SSD на 256 ГБ. Вес ноутбука составляет около 1,5 кг, аккумулятор на 38 Втч работает до 11 часов.
Седьмую строчку занял Chuwi GemiBook Plus. Внутри стоит процессор Intel N100, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Ноутбук весит 1,75 кг и работает до 5 часов.
Восьмое место досталось HONOR MagicBook X14. Он оборудован процессором Intel Core i5−13420H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. Весит 1,43 кг, а батарея на 60 Втч обеспечивает до 10 часов работы.
Девятую позицию занял трансформер Chuwi FreeBook 13.5, который можно использовать как планшет со стилусом. Внутри — процессор Intel Core i3−1215U, 12 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 42 Втч дает около 7−8 часов работы.
Замыкает рейтинг Chuwi MiniBook X с 8-дюймовым экраном. Устройство оснащено процессором Intel N150, 12 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Вес ноутбука меньше 1 кг, аккумулятора хватает на 8 часов.