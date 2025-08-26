Aliexpress назвал топ-10 самых популярных ноутбуков в России до 50 тысяч рублей

За первую половину 2025 года

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков в России стоимостью до 50 тысяч рублей. Данные основаны на продажах за первые шесть месяцев 2025 года. В список вошли модели от Xiaomi, Honor, AKPAD и Chuwi.