AliExpress СНГ перечислил самые востребованные ноутбуки в РФ в 2024 г

AliExpress СНГ перечислил самые востребованные ноутбуки в РФ в 2024 гСпрос на объем оперативной памяти 16 Гб и встроенной памятью 512 Гб.
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На первом месте по продажам с января по сентябрь 2024 года оказались ноутбуки Honor, которые составили 31,90% от общего объема продаж. На втором месте разместились модели Xiaomi с долей 18,90%, а на третьем — CHUWI с 10,29%. Ноутбуки Lenovo заняли 9,10% рынка, в то время как Machenike и Thunderobot показали результаты в 5,14% и 4,39% соответственно.
Рейтинг самых востребованных ноутбуков включает:
Honor MagicBook X16 Pro, который имеет 16-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор Intel Core i5 13500H, что включает в себя 12 ядер и 16 потоков. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и встроенной памяти на 512 Гб, этот ноутбук весит 1,75 кг.
Honor MagicBook X16 также 16-дюймовый ноутбук, работающий на процессоре Intel Core i5−12450H. Его объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенного SSD — 512 ГБ. Устройство оснащено предустановленной Windows 11.
Следующая по популярности модель — Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023. Этот ноутбук имеет 15,6-дюймовый экран с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессорах AMD Ryzen 7 7840HS или Ryzen 5 7640HS.
Xiaomi RedmiBook 16 2024 предлагает 16-дюймовый Full HD экран и процессор Intel i5−13500H, а также 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти.
CHUWI GemiBook Plus имеет 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и процессор Intel N100 12-го поколения.
Honor MagicBook X16 Plus 2024 предлагает алюминиевый корпус и процессор AMD Ryzen 7 8845HS, обеспечивающий производительность выше среднего класса.
Machenike Light 16 PRO — ноутбук для геймеров с видеокартой RTX 4060 и процессором AMD Ryzen 7 7735H, подходит для сложных задач и игр.
Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 — компактный ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 7840HS и дисплеем с разрешением 2.8K.
Lenovo ThinkBook 16+ 2024 оснащен 8-ядерным процессором Ryzen 7 8845H и экраном с разрешением 2.5K. Ноутбук оснащен батареей емкостью 85 Вт, оперативной памятью на 32 Гб и накопителем объемом в 1 Тб SSD.
Thunderobot 911X — флагманский игровой ноутбук с процессором Intel Core i7−13620H и возможностью выбора видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD.
Тенденции 2024 года показали, что россияне предпочитают ноутбуки с объемом оперативной памяти 16 Гб и встроенной памятью 512 Гб. Размер экрана в 15−16 дюймов остается самым популярным среди пользователей.