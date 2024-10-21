Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 октября 2024, 17:57
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AliExpress СНГ перечислил самые востребованные ноутбуки в РФ в 2024 г

Спрос на объем оперативной памяти 16 Гб и встроенной памятью 512 Гб.
Аналитики AliExpress СНГ перечислили самые популярные ноутбуки в России за первые девять месяцев 2024 года. Согласно их данным, наиболее востребованными моделями стали устройства от Honor, Xiaomi и CHUWI. В топ также вошли ноутбуки Machenike и Thunderobot.
AliExpress СНГ перечислил самые востребованные ноутбуки в РФ в 2024 г

© Ferra.ru

На первом месте по продажам с января по сентябрь 2024 года оказались ноутбуки Honor, которые составили 31,90% от общего объема продаж. На втором месте разместились модели Xiaomi с долей 18,90%, а на третьем — CHUWI с 10,29%. Ноутбуки Lenovo заняли 9,10% рынка, в то время как Machenike и Thunderobot показали результаты в 5,14% и 4,39% соответственно.

Рейтинг самых востребованных ноутбуков включает:

Honor MagicBook X16 Pro, который имеет 16-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор Intel Core i5 13500H, что включает в себя 12 ядер и 16 потоков. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и встроенной памяти на 512 Гб, этот ноутбук весит 1,75 кг.

Honor MagicBook X16 также 16-дюймовый ноутбук, работающий на процессоре Intel Core i5−12450H. Его объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенного SSD — 512 ГБ. Устройство оснащено предустановленной Windows 11.

Honor MagicBook X16 Pro

Honor MagicBook X16 Pro

© Honor

Следующая по популярности модель — Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023. Этот ноутбук имеет 15,6-дюймовый экран с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессорах AMD Ryzen 7 7840HS или Ryzen 5 7640HS.

Xiaomi RedmiBook 16 2024 предлагает 16-дюймовый Full HD экран и процессор Intel i5−13500H, а также 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти.

Xiaomi RedmiBook 16 2024

Xiaomi RedmiBook 16 2024

© Xiaomi

CHUWI GemiBook Plus имеет 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и процессор Intel N100 12-го поколения.

CHUWI GemiBook Plus

CHUWI GemiBook Plus

© CHUWI

Honor MagicBook X16 Plus 2024 предлагает алюминиевый корпус и процессор AMD Ryzen 7 8845HS, обеспечивающий производительность выше среднего класса.

Machenike Light 16 PRO — ноутбук для геймеров с видеокартой RTX 4060 и процессором AMD Ryzen 7 7735H, подходит для сложных задач и игр.

Machenike Light 16 PRO

Machenike Light 16 PRO

© Machenike

Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 — компактный ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 7840HS и дисплеем с разрешением 2.8K.

Lenovo ThinkBook 16+ 2024 оснащен 8-ядерным процессором Ryzen 7 8845H и экраном с разрешением 2.5K. Ноутбук осна­щен ба­та­ре­ей ем­ко­стью 85 Вт, опе­ра­тив­ной па­мятью на 32 Гб и на­ко­пи­те­лем объ­е­мом в 1 Тб SSD.

Lenovo ThinkBook 16+ 2024

Lenovo ThinkBook 16+ 2024

© Lenovo

Thunderobot 911X — флагманский игровой ноутбук с процессором Intel Core i7−13620H и возможностью выбора видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070. Ноутбук осна­щен 16 Гб опе­ра­тив­ной па­мяти и 512 Гб SSD.

Тенденции 2024 года показали, что россияне предпочитают ноутбуки с объемом оперативной памяти 16 Гб и встроенной памятью 512 Гб. Размер экрана в 15−16 дюймов остается самым популярным среди пользователей.