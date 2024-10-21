AliExpress СНГ перечислил самые востребованные ноутбуки в РФ в 2024 г

На первом месте по продажам с января по сентябрь 2024 года оказались ноутбуки Honor, которые составили 31,90% от общего объема продаж. На втором месте разместились модели Xiaomi с долей 18,90%, а на третьем — CHUWI с 10,29%. Ноутбуки Lenovo заняли 9,10% рынка, в то время как Machenike и Thunderobot показали результаты в 5,14% и 4,39% соответственно.

Рейтинг самых востребованных ноутбуков включает:

Honor MagicBook X16 Pro, который имеет 16-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор Intel Core i5 13500H, что включает в себя 12 ядер и 16 потоков. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и встроенной памяти на 512 Гб, этот ноутбук весит 1,75 кг.

Honor MagicBook X16 также 16-дюймовый ноутбук, работающий на процессоре Intel Core i5−12450H. Его объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенного SSD — 512 ГБ. Устройство оснащено предустановленной Windows 11.