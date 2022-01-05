AMD пообещала 24-часовую автономность в ноутбуках с её новыми процессорами

И вот, спустя некоторое время, стало известно, что ноутбуки на базе свежего чипа смогут похвастаться рекордной автономностью. Если верить самой AMD, речь идёт о запредельных 24 часах работы от одного заряда.

Заявление компании достаточно громкое, особенно на фоне того, что большинство современных ноутбуков живут от 2-3 до 7-8 часов.

По словам представителей AMD, их заявление основано на ожидаемом времени автономной работы в режиме простоя, воспроизведения видео, в режиме ожидания и даже некоторых играх.

Стоит отметить, что ещё одной особенностью новых мобильных процессоры AMD Ryzen 6000 является то, что на сегодняшний день лишь в них установлен чип безопасности Microsoft Pluton. Напомним, что это своеобразная замена TPM, которую ранее использовали для защиты Windows-ноутбуков.