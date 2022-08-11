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Американцы отправят iPad на Луну

С его помощью будут тестировать работу голосовых ассистентов в космосе
Американское агентство NASA рассказало, что iPad станет частью грядущей миссии Artemis 1. Специалисты управления отправят планшетный компьютер Apple на Луну.
Американцы отправят iPad на Луну

Сообщается, что главная цель проекта — показать способность новой ракеты и космического корабля отправлять астронавтов на естественный спутник Земли. При этом продукт Apple будет использоваться для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.

Представители агентства отметили, что они намерены продемонстрировать, как голосовые ассистенты способны улучшать жизнь и работу астронавтов в космосе.

Я могу представить себе будущее, в котором астронавты смогут получать доступ к информации о статусе полёта и телеметрии — об ориентации космического корабля, уровне подачи воды или состоянии батареи — с помощью простых голосовых команд.

Говард Ху
NASA
Источник:9to5Mac
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