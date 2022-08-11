Американцы отправят iPad на Луну

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Американцы отправят iPad на ЛунуС его помощью будут тестировать работу голосовых ассистентов в космосе
Американское агентство NASA рассказало, что iPad станет частью грядущей миссии Artemis 1. Специалисты управления отправят планшетный компьютер Apple на Луну.
Сообщается, что главная цель проекта — показать способность новой ракеты и космического корабля отправлять астронавтов на естественный спутник Земли. При этом продукт Apple будет использоваться для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.
Представители агентства отметили, что они намерены продемонстрировать, как голосовые ассистенты способны улучшать жизнь и работу астронавтов в космосе.
Я могу представить себе будущее, в котором астронавты смогут получать доступ к информации о статусе полёта и телеметрии — об ориентации космического корабля, уровне подачи воды или состоянии батареи — с помощью простых голосовых команд.
Говард Ху
NASA