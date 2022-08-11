Американцы отправят iPad на Луну

Сообщается, что главная цель проекта — показать способность новой ракеты и космического корабля отправлять астронавтов на естественный спутник Земли. При этом продукт Apple будет использоваться для помощи в тестировании голосового помощника Amazon Alexa.

Представители агентства отметили, что они намерены продемонстрировать, как голосовые ассистенты способны улучшать жизнь и работу астронавтов в космосе.