Американские власти случайно выдали ещё не анонсированный MacBook

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) была обнаружена документация по результатам сертификации готовящейся к выпуску модели MacBook Pro с номером A2159. Это новая модель, пока ещё не выпущенная компанией Apple.
Судя по всему, документация на FCC была размещена раньше времени по ошибке, поскольку вскоре она пропала из открытого доступа.
Согласно найденным на FCC маркировкам питания, это может быть обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro. Есть вероятность, что Apple решила выпустить обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели Touch Bar, эта модель не получала обновлений с 2017 года.
По другой теории, это может оказаться 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне с минимальными рамками вокруг дисплея.
Ранее в сети уже появлялись слухи, что компания планирует выпустить 16-дюймовую модель MacBook Pro в новом дизайне. Это самая крупная версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году. Новинка может получить безрамочный дизайн.