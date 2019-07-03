Американские власти случайно выдали ещё не анонсированный MacBook

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) была обнаружена документация по результатам сертификации готовящейся к выпуску модели MacBook Pro с номером A2159. Это новая модель, пока ещё не выпущенная компанией Apple.

Судя по всему, документация на FCC была размещена раньше времени по ошибке, поскольку вскоре она пропала из открытого доступа.