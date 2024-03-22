Американский инсайдер опроверг информацию о презентации iPad 26 марта

Instant Digital написал в китайской соцсети Weibo, что Apple планирует провести презентацию различных моделей и версий iPad 26 марта 2024 года. Ожидается, что будут представлены iPad Pro с OLED-дисплеем, чипом Apple M3 и различными улучшениями, а также обновлённые модели iPad Air, в том числе с 12,9" экраном.

И эта новость со ссылкой на китайского инсайдера появилась на портале MacRumors, однако Гурман в соцсети Х ответил на неё односложным «Неправда». Подробностей журналист не привёл.

Скорее всего, так и будет, так как Гурман отличается точными и подробными инсайдами.