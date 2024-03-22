Американский инсайдер опроверг информацию о презентации iPad 26 марта

Опубликовано 22 марта 2024, 15:45
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Американский инсайдер опроверг информацию о презентации iPad 26 мартаНо когда пройдёт, не уточнил
Авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман опроверг недавний слух от китайского типстера Instant Digital о презентации iPad 26 марта.
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Instant Digital написал в китайской соцсети Weibo, что Apple планирует провести презентацию различных моделей и версий iPad 26 марта 2024 года. Ожидается, что будут представлены iPad Pro с OLED-дисплеем, чипом Apple M3 и различными улучшениями, а также обновлённые модели iPad Air, в том числе с 12,9" экраном.
И эта новость со ссылкой на китайского инсайдера появилась на портале MacRumors, однако Гурман в соцсети Х ответил на неё односложным «Неправда». Подробностей журналист не привёл.
Скорее всего, так и будет, так как Гурман отличается точными и подробными инсайдами.