Аналитик Минг-Чи Куо рассказал, какие iPad получат новые модели в 2024 году

После того, как в 2023 году Apple впервые за долгое время не выпустила новую модель iPad, ожидается, что 2024 год станет значимым для развития этой серии устройств.

Куо предсказывает, что Apple обновит существующие модели iPad и выпустит совершенно новый планшет.

Особое внимание привлекает информация о двух моделях iPad Air, которые начнут производиться в I квартале 2024 года. Одна из моделей будет иметь 10.9-дюймовый дисплей, в то время как новая, более крупная модель iPad Air получит 12.9-дюймовый экран с оксидным бэкплейном, аналогичным технологии, используемой в 12.9-дюймовом iPad Pro с mini-LED.

Обе модели могут быть оснащены чипсетом M2, что будет улучшением по сравнению с чипсетом M1, используемым в iPad Air 2022 года.

Кроме того, Куо упоминает о запуске массового производства двух обновленных моделей iPad Pro позже в I или во II квартале 2024 года.

Эти модели будут оснащены OLED-дисплеями, улучшенным дизайном и мощным 3-нанометровым чипсетом M3. Несмотря на задержки в производстве из-за проблем с OLED-панелями, ожидается, что эти устройства будут использовать ту же LTPO-бэкплейн технологию, что и в iPhone 15 Pro.

Ценообразование новых моделей iPad Air может повлиять на стоимость OLED iPad Pro, чтобы сохранить разницу в ценах между двумя линейками. Если 10.9-дюймовый iPad Air сохранит свою цену, а новая 12.9-дюймовая модель будет значительно дороже, это может привести к повышению цен на OLED iPad Pro.