Аналитики Canalys: Apple сохранила лидерство на мировом рынке планшетов

Аналитики назвали этого вендора самым крупным поставщиком планшетов в мире. Согласно отчёту, в 2024 году Apple отгрузила на мировой рынок 56,9 млн устройств, на сегодняшний день корпорация имеет рыночную долю 38,6%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung, поставившая в 2024 году 27,9 млн планшетов, с долей 18,8%. Третье место за китайской Huawei — 10,7 млн отгруженных девайсов, с долей 7,3%.

В отчёте отмечается, что в течение 2024 года каких-либо серьёзных изменений на рынке планшетов не произошло. Но стоит отметить, что доля Apple всё же снизилась: в 2023 году компания имела долю на мировом рынке планшетов 40%.