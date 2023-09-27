Аналитики рассказали о падении популярности планшетов по всему миру

Аналитики рассказали о падении популярности планшетов по всему мируПеред Новым годом наметится рост, но ненадолго
Аналитики компании DigiTimes Research представили отчёт, согласно которому во втором квартале 2023 года рынок планшетов показал снижение спроса.
По данным аналитиков, в этот период было продано 28,09 млн устройств по всему миру — на 5% меньше, чем в первом квартале. При этом 70% всех продаж пришлось на планшеты с экраном 10". Но эта тенденция нивелируется, потому что все ведущие производители перейдут на планшеты с меньшей диагональю.
Например, до конца 2023 года Apple представит 7" планшет, скорее всего, iPad mini седьмого поколения. Такой формат снизит востребованность 10" устройств.
Аналитики отметили, что на третий и четвёртый кварталы 2023 года придётся рост продаж, но неустойчивый: спрос будет обусловлен предрождественскими и предновогодними распродажами. При этом в начале 2024 года снова наметится снижение популярности планшетов и спроса на них.