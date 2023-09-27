Аналитики рассказали о падении популярности планшетов по всему миру

По данным аналитиков, в этот период было продано 28,09 млн устройств по всему миру — на 5% меньше, чем в первом квартале. При этом 70% всех продаж пришлось на планшеты с экраном 10". Но эта тенденция нивелируется, потому что все ведущие производители перейдут на планшеты с меньшей диагональю.

Например, до конца 2023 года Apple представит 7" планшет, скорее всего, iPad mini седьмого поколения. Такой формат снизит востребованность 10" устройств.

Аналитики отметили, что на третий и четвёртый кварталы 2023 года придётся рост продаж, но неустойчивый: спрос будет обусловлен предрождественскими и предновогодними распродажами. При этом в начале 2024 года снова наметится снижение популярности планшетов и спроса на них.