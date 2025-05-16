Аналитики зафиксировали новый рост продаж планшетов по всему миру

Рост был обусловлен циклами обновления потребительских и образовательных систем, причём рост наблюдался по всему миру. В Китае спрос увеличился благодаря государственным субсидиям, а в США продажи выросли, поскольку потребители поспешили купить технику до вступления в силу новых тарифов Трампа.

Обновления стали ещё одним фактором, способствовавшим росту поставок, вслед за тенденцией к удалённой работе, вызванной пандемией.

Отмечается, что Apple поставила 13,7 млн устройств, занимая 37,3% рынка, за ней следуют Samsung и Xiaomi с долями 18 и 8,3% соответственно. Также подчёркивается, что средний жизненный цикл планшетного устройства составляет около 5 лет.