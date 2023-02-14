Анонс первого в истории MacBook Air 15" случится раньше ожидаемого

Так, аналитик DSCC Росс Янг сообщил, что производство устройства началось уже в феврале. А это значит, что анонс лэптопа состоится ориентировочно в апреле. Эти сроки совпадают с более ранними заявлениями об анонсе MacBook Air весной 2023 года.

Ожидается, что 15-дюймовая модель будет копией актуальной 13-дюймовой версии. Единственное отличие будет заключаться лишь в размере экрана.

Напомним, что крупный редизайн линейки Air состоялся в 2022 году. Тогда Apple представила первую модель с «чёлкой», как у старших Pro-моделей. Купертиновцам также приписывают работу над новым 12-дюймовым MacBook, который, как ожидается, будет представлен в конце 2023 или начале 2024 года.