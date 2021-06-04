Galaxy Book Go оснащен 14-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Работает он на базе Snapdragon 7c Gen 2, построенном на 8-нм техпроцессе. Ноутбук получил 4 или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ внутренней памяти. Отметим также наличие двух портов USB-C и одного USB-A, двух стереодинамиков мощностью по 1,5 Вт и поддержки быстрой зарядки мощностью 25 Вт. В качестве операционной системы выступает Windows 10 Home/Pro. Работать от одного заряда новинка способна на протяжении 18 часов. Стоимость составила 349 долларов.

Что касается Galaxy Book Go 5G, данная модель оснащена 14-дюймовым Full HD экраном, процессором Snapdragon 8cx Gen 2 с 5G модулем, а также 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ внутренней памяти.