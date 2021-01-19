Анонсирован аналог iPadOS от Apple для компьютеров и планшетов

Сами создатели проекта заявляют, что их дистрибутив «обеспечивает тот же уровень функциональности, что и операционная система iPadOS компании Apple», сообщает Gizmochina. При этом целью создания нового проекта выступало желание разработчиков расширить функциональные возможности и производительность планшетов сторонних компаний. Тем самым в Jingling попытались максимально приблизить их к iPad.