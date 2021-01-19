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Анонсирован аналог iPadOS от Apple для компьютеров и планшетов
Его уже успешно протестировали на Huawei MateBook и Microsoft Surface
В сети появилась информация об очень интересном проекте. Разработчики из Jingling создали очень похожий на iPadOS аналог для планшетов и компьютеров, в основу которого лёг бесплатный Linux — JingOS.
Сами создатели проекта заявляют, что их дистрибутив «обеспечивает тот же уровень функциональности, что и операционная система iPadOS компании Apple», сообщает Gizmochina. При этом целью создания нового проекта выступало желание разработчиков расширить функциональные возможности и производительность планшетов сторонних компаний. Тем самым в Jingling попытались максимально приблизить их к iPad.
На данный момент JingOS прошёл тестирование на Huawei MateBook 14 и Microsoft Surface 6. Полноценный запуск дистрибутива намечен на январь 2021 года, при этом в дальнейшем разработчики намерены обеспечить поддержку множества других устройств, в том числе и на базе ARM-чипов.