Анонсирован первый в мире компьютер с гибким экраном

Рынок складных смартфонов довольно богат. Можно приобрести устройство почти на любой вкус: и Galaxy Z Fold 2 от Samsung, и условный Mate Xs от Huawei. Но что делать любителям технологий будущего, но в мире портативных компьютеров? О желаниях таких людей позаботилась Lenovo, анонсировав первый в мире компьютер с гибким экраном.