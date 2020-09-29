Анонсирован первый в мире компьютер с гибким экраном
Выпускается новинка в популярной “ноутбучной” линейке ThinkPad, а называться она будет ThinkPad X1 Fold, сообщает The Verge. Устройство оснастили гибким 13-дюймовым OLED-дисплеем, благодаря чему устройство можно использовать в режиме планшета и полноценного мини-ноутбука с виртуальной клавиатурой.
В случае же, если пользователь захочет воспользоваться клавиатурой полноценной, то он может использовать либо беспроводной вариант, либо на магнитном креплении, созданный специально для ThinkPad X1 Fold.
Работает новинка на базе процессоров Intel Core 11-го поколения, имеет два порта USB-C и слот под SIM-карту. Оперативной памяти в гибком ноутбуке 8 ГБ, а постоянной памяти в лице SSD-накопителя может быть вплоть до 1 ТБ.
Прямо сейчас новинку можно предзаказать на официальном сайте компании, а ее цена составляет 2,499 долларов или почти 200 тыс рублей.