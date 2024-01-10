Антиблики и 4K: планшеты для рисования от Huion

Оба планшета обеспечивают разрешение 4K с антибликовым стеклом, специально склеенным для уменьшения параллакса. Но что особенно выделяет Kamvas Pro 27 — это точность цветопередачи Delta E <1.5, превосходящая показатели Wacom Cintiq Pro 27. С покрытием 98% Adobe RGB, 97% DCI-P3 и 99% sRGB, он представляет собой отличный выбор для профессиональной работы.

Kamvas Pro 27 обладает HDMI, DisplayPort, DC, USB-C, 3,5-мм аудио и двумя USB-A портами, а также пиковой яркостью 300 нит. Младшая модель, Kamvas Pro 19, с дисплеем 18,4 дюйма и яркостью 220 нит, предлагает 96% Adobe RGB, 98% DCI-P3 и 99% sRGB. Она является более портативной опцией с двумя портами USB-C и обратной зарядкой для устройств мощностью до 40 Вт.