Apple анонсировала iPad Air на компьютерном чипе M3

Предзаказы стартуют уже сегодня, а в продажу планшеты поступят 12 марта.

Цена iPad Air M3 начинается от $599 за 11-дюймовую версию и $799 за 13-дюймовую. Доступны конфигурации с 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а также четыре цвета: синий, фиолетовый, «сияющая звезда» и «космический серый».

Apple заявляет, что новый iPad Air почти в два раза быстрее версии на M1 и до 3,5 раз мощнее модели с A14 Bionic. В то же время компания не сравнивает его с iPad Air на M2, выпущенным в прошлом году.

Обновился и Magic Keyboard: теперь клавиатура получила увеличенный трекпад, ряд функциональных клавиш и алюминиевый шарнир. Стоимость аксессуара — от $269 за 11-дюймовую версию и от $319 за 13-дюймовую.