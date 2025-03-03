Apple анонсирует долгожданный MacBook Air M4 уже на этой неделе

Опубликовано 03 марта 2025, 08:171 мин.
Apple анонсирует долгожданный MacBook Air M4 уже на этой неделеЖдем? Ждем
Apple готовится представить новый MacBook Air с чипом M4 уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.
По данным источников, запасы текущей модели MacBook Air M3 в магазинах Apple сокращаются, что подтверждает скорый анонс обновленной версии.
Новый же MacBook Air M4 получит более мощный и энергоэффективный процессор, правда, без кардинальных изменений в дизайне.
В числе возможных улучшений — поддержка до 32 ГБ оперативной памяти и увеличенное время автономной работы благодаря энергоэффективности чипа M4.
Ожидается, что вслед за MacBook Air компания обновит и iPad Air, но чуть позже. Базовый iPad 11 с чипом A17 Pro может выйти в конце марта или начале апреля.