Apple анонсирует долгожданный MacBook Air M4 уже на этой неделе

По данным источников, запасы текущей модели MacBook Air M3 в магазинах Apple сокращаются, что подтверждает скорый анонс обновленной версии.

Новый же MacBook Air M4 получит более мощный и энергоэффективный процессор, правда, без кардинальных изменений в дизайне.

В числе возможных улучшений — поддержка до 32 ГБ оперативной памяти и увеличенное время автономной работы благодаря энергоэффективности чипа M4.

Ожидается, что вслед за MacBook Air компания обновит и iPad Air, но чуть позже. Базовый iPad 11 с чипом A17 Pro может выйти в конце марта или начале апреля.