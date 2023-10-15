Apple анонсирует новые iPad уже послезавтра

Ожидается, что будут обновлены модели iPad Air, iPad mini и базовая версия iPad. Эти модели, скорее всего, будут включать в себя небольшие технические улучшения, в сравнении с предшественниками, вместо кардинальных переработок (в том числе и дизайна).

Актуальный iPad Air была был выпущен почти три года назад и работает на чипе M1. Согласно данным инсайдеров, новая модель будет оборудована чипом M2.

Что же до iPad mini, то устройство, скорее всего, будет базироваться на процессоре A16 Bionic, что является еле заметным улучшением в сравнении с текущим A15 Bionic.

Также сообщается, что новый iPad mini будет оснащён новым контроллером дисплея для устранения проблемы «желеобразного» прокручивания, замеченной на текущих моделях при прокрутке контента.

Базовая модель iPad была обновлена год назад и в настоящее время работает на чипе A14 Bionic. Не совсем ясно, какой чип будет в предполагаемой 11-й модели, но, учитывая обновление iPad mini до A16, можно предположить, что базовая модель iPad также получит его.