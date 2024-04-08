Apple анонсирует новые iPad уже в мае 2024 года

Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными прогнозами о продукции компании.

Ожидается, что вместе с планшетами будут обновлены клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil.

iPad Pro получит мощный чип M3, магнитную зарядку MagSafe и OLED-дисплеи на 11 и 13 дюймов. Цена Pro-моделей, вероятно, возрастет из-за новой технологии экрана.

Обновления базового iPad и iPad Mini ожидаются не раньше конца года. Базовый iPad может стать более доступным по сравнению с моделью 2022 года, а iPad Mini получит новый процессор, сохранив свой дизайн и функции.

Пока же Apple подтвердила, что WWDC 2024 пройдет с 10 по 14 июня в виртуальном формате. Ожидается, что компания представит новые ИИ-функции в iOS 18, а также новые Mac с чипами M3.